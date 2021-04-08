Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Четверг
8 апреля
Лента новостей
19:42
"Положение отчаянное": Собчак не может наскрести денег на строительство загородного дома
19:32
"Колоссальное событие": 71-летнюю Пугачеву сняли с 35-летним красавчиком Козловским
19:30
Побитая супругом известная актриса предостерегла Бузову от нового замужества
19:26
Глава Роспотребнадзора высказалась о вакцинации Путина: Очень важно
19:25
В Москве ребенок украл у родителей три миллиона и пропал
19:10
Гибель ребенка в Донбассе признали в ООН
18:56
В Москве подвели итоги Первого молодежного форума по управлению Интернетом
18:53
Власти Белоруссии сами не верят в свою победу над оппозицией – политолог Карбалевич
18:51
Силы покинули измотанную Волочкову: Выхолощена
18:41
Принц Уильям с супругой решили ответить Меган Маркл
18:28
В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом
18:15
"Захватывающий опыт": Прилучный впервые показал пикантное фото Карпович
17:53
Тимошенко заявила о критической ситуации с медициной на Украине: Просто страшно
17:51
"Глаз не оторвать": переплюнувшая Волочкову Пегова млела от приятных гостей
17:48
Киркоров оправдался за отсутствие на празднике Орбакайте
17:47
Мужчину задержали с пакетом наркотиков под Москвой
17:34
На стройке в Москве погиб рабочий
17:20
Голодают? Эмигрировавший в Испанию Панин заставил дочь воровать
17:18
"Тема острая": замужняя Бородина заявила о проблемах в отношениях
17:03
Случайные связи и аборты сделали звезду "Склифосовского" бесплодной
17:03
Серьезные проблемы: похудевший на 40 килограммов Шура не может принимать пищу
16:46
В Совфеде назвали давлением на правосудие призыв США освободить Навального вопреки решению суда
16:18
Дегтярев увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
16:16
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот
15:55
Началась регистрация на трек "Студенты" конкурса "Лидеры России"
15:46
Тяжело перенесшего коронавирус Лещенко довели до слез
15:19
"Я была в безумии. Я орала": звезда сериала "Склифосовский" откровенно о борьбе с раком
15:18
"Приходят намазюканные": Сафронов отказался обслуживать расфуфыренную звезду
15:02
"Рано для слез": Киркоров потерял работу
14:57
"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта
14:40
Асмус бросила камень в огород Акиньшиной
14:38
"Показал слабость": Кадони пролил свет на свои гомосексуальные контакты
14:31
В Челябинске столкнулись и сгорели две фуры
14:26
"Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?": актриса сериала "Налет" о съемках с Машковым и личной жизни
14:21
Дом, квартиры и огромные деньги: кому на самом деле достались богатства Марьянова
14:14
В ХМАО пьяный водитель провез на капоте полицейского
14:07
"Ездил смотреть участок для дома": Манукян решил создать семью с Бузовой
13:59
Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов
13:48
Поездку Зеленского в Донбасс оценили: Превращается в политика войны
13:45
В Москве из здания эвакуируют людей после сообщения о минировании
13:40
61-летняя Гузеева заткнула за пояс старлеток
13:40
Кадони раскрыл правду об увеличении своего мужского достоинства
13:39
"Можно я уйду?": опешившая Долина сцепилась с популярной певицей
13:25
Звезды, друзья и большой торт: Почему Матвеев побежал утром за цветами для Боярской
13:22
В Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами
12:56
Водитель иномарки сбил ребенка на Рублевке
12:56
Эксперт Рудяков назвал конкурентов Зеленского на следующих выборах
12:50
Киркоров наплевал на праздник внучки Пугачевой после известия о конфликте
12:46
Наталья Рудова чурается похожих на "Татьянин день" проектов
12:41
Молодая жена заставила попотеть грузного Цекало
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
Дочь Успенской собрались выдать замуж
Коронавирус

Глава Роспотребнадзора высказалась о вакцинации Путина: Очень важно

прочитано 263 раза

Главный санитарный врач России Анна Попова отреагировала на вакцинацию президента Владимира Путина от коронавирусной инфекции. Она рада, что глава государства выбрал именно отечественный препарат.

Попова также отметила, что в стране существует система, которая защищает здоровье президента. "Это очень важно, что она срабатывает", – подчеркнула руководитель Роспотребнадзора в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, президент привился вечером 23 марта. Процедура прошла без камер. Путин позднее объяснил журналистам, что не хотел "обезьянничать". Также он отказался раскрыть, какой препарат ему вколол медик.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 8 апреля 2021, 19:26 Источник: Радио "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Высоцкая заинтриговала словами о развлечениях в постели с 83-летним мужем

Актриса стремится к одиночеству
Шоу-бизнес

Киркоров оправдался за отсутствие на празднике Орбакайте

Музыкант попытался объяснить свое отсутствие
Шоу-бизнес

Асмус бросила камень в огород Акиньшиной

Актриса порассуждала об успешности
Видео

"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта

Исполнитель устроил безобразные разборки

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+