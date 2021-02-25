Власти Москвы планируют снять большую часть коронавирусных ограничений

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти планируют снять большинство коронавирусных ограничений к началу лета. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

Ефимов отметил, что такой сценарий возможен, если сохранится тенденция к планомерному снижению заболеваемости. В таком случае останутся лишь минимальные ограничения. Благодаря этому гостиничный бизнес сможет восстановить прежние показатели, сообщает телеканал "360".