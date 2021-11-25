В России выявили 33 796 новых случаев ковида за сутки

За минувшие сутки с России ковид диагностировали у 33 796 человек.

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, лидером по числу заражений остается Москве. Здесь заболели 3349 человек. Второе место у Санкт-Петербурга (1538), третья строчка досталась Подмосковью (1483). Как отмечает "Царьград", за минувшие сутки число заболевших выросло незначительно.

Как сообщает RT, за день в стране от последствий, вызванных коронавирусом, скончалось 1238 человек. Всего с начала пандемии ковид стал смертельным для 269 057 заболевших.

Напомним, накануне врачи написали открытое письмо к публичным персонам, открыто выступающим против прививок от COVID-19. Медики пригласили антиваксеров посетить "красные зоны" в больницах в надежде, что те поменяют свою точку зрения, если увидят страдания людей. В списке оказались Мария Шукшина, Оскар Кучера, Егор Бероев, Константин Кинчев, Наталья Ветлицкая и другие известные личности.

Стоит отметить, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, россиян предупредили о приближении четвертой волны. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшее время. Она отметила, что не стоит пренебрегать рекомендациями ВОЗ, и посоветовала россиянам носить маски, избегать массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.