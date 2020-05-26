Врач рассказала о влиянии COVID-19 на зрение

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что COVID-19 может привести к ослаблению зрительных функций. По ее словам, уже появились исследования, которые доказывают, что коронавирус способен поражать слизистую глаза.

Негативное влияние на зрение также может оказывать китайский препарат Гидроксихлорохин, используемый для лечения инфекции. "Он нарушает остроту зрения, аккомодацию (способность видеть на разные расстояния)", – отметила специалист.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что вынужден носить очки впервые за много лет. Политик не исключил, что его зрение стало ухудшаться после заражения коронавирусом, сообщает ToDay News Ufa.