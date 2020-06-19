За сутки в России обнаружили 7972 зараженных коронавирусом

За последние 24 часа в России выявлено 7972 граждан, которые подхватили коронавирус. При этом 32,7% протестированных не имели симптомов болезни. Оправились от COVID-19 10443 человека, 181 житель России скончался.
В Москве ситуация с коронавирусом обнадеживающая: COVID-19 обнаружили у 1136 человек. Таким образом, число новых случаев заражения не превышает двух тысяч 11-й день подряд.
Второе место по суточному приросту занимает Московская область. Там зафиксировано 646 новых случаев заражения коронавирусом.
На третьем месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ – 259 человек. Далее по списку идет Свердловская область – 254 зараженных.
Долгое время на третьем месте находился Санкт-Петербург, но теперь он занимает пятое. В Северной столице выявлено 228 инфицированных.
Число зараженных коронавирусом за все время составляет 569 063. От COVID-19 умер 7841 человек. Выздоровели 324 406 жителей страны.
Среди всех государств Россия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом граждан. Больше всего инфицированных выявлено в США – 2,234 миллиона. На втором месте Бразилия – более 960 тысяч случаев.
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