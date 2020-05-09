Будет легче: россиян обрадовали скорым снятием карантина

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России упал до минимума. Надежду измученным карантином гражданам дал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, дело идет к санации очагов эпидемии и их закрытию.



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