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Коронавирус
Коронавирус оказался способным вызвать смертельный недуг у детей

Коронавирус оказался способным вызвать смертельный недуг у детей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
До последних дней врачи и ученые считали, что обычно дети переносят коронавирус COVID-19 гораздо легче взрослых. Но недавно выяснилось, что для них представляет угрозу не столько сама инфекция, сколько ее последствия.
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Американские ученые установили, что у детей коронавирус может стать спусковым механизмом для гиперцитокинемии. Это нарушение работы иммунной системы, проявляющееся в бесконтрольной "бомбардировке" инфекции и воспаления особыми молекулами – цитокинами.

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Они продолжают вырабатываться, даже если угроза здоровью отсутствует, вызывая, в конечном итоге, разрушение различных тканей по всему организму. Гиперцитокинемия может привести, среди прочего, – к полиорганной недостаточности. А без надлежащего лечения ситуация зачастую заканчивается смертью больного.

Исследования коронавируса в мире сегодня показывают, что у детей этот так называемый "цитокиновый каскад" может развиться даже после излечения от инфекции. В связи с этим американские специалисты обратили внимание на важность изучения подобных случаев, даже если у юных жителей не был обнаружен коронавирус.

Кроме того, у многих переболевших COVID-19 детей из США был диагностировал смертельный синдром Кавасаки. Это редкое заболевание поражает сосуды, вызывая отеки и сыпь. От него скончался, среди прочих – у сына известного актера Джона Траволты.

Автор: 30 мая 2020, 17:16 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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