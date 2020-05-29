Как коронавирус отразится на курильщиках

Писатель, публицист, член президиума Общероссийского общественного движения за права курильщиков Дмитрий Косырев и руководитель школы для желающих бросить курить Свердловского областного центра медицинской профилактики (СОЦМП), доцент УГМУ Дмитрий Максимов сошлись во мнении, что после эпидемии коронавируса в мире число курильщиков изменится. Однако в какую сторону произойдет корректировка, эксперты оказались готовы поспорить.



У Дмитрия Косырева нашлось сразу три аргумента в польщу того, что после завершения эпидемии коронавируса в мире число курильщиков увеличится. В частности, к пагубной привычке людей может подтолкнуть нервозность, царящая в обществе из-за болезни, карантина и неуверенности в будущем.

Кроме того, человек может стать курильщиком, если они поверят появившейся в СМИ информации о том, что табак, якобы, едва ли не защищает того, кто его употребляет. К таким выводам некоторые специалисты пришли на основе изучения статистических данных, однако никаких медицинских подтверждений этому тезису получено не было.

Третяя причина – экономическая. Писатель привел в пример бюджет Великобритании, который почти по всем пунктам показал минус. Однако налог от табачного акциза показал рост в 134%. "То есть курильщики сейчас питают британский бюджет и они с этой точки зрения выгодны", – в эфире трансляции URA.Ru обратил внимание Дмитрий Косырев.

Дмитрий Максимов пришел к противоположному выводу и в поддержку своего мнения также привел три аргумента. Первый связан с общественным настроением. Дескать, с течением времени обстановка будет улучшаться, у людей станет появляться больше поводов для радости, а значит и уровень табакокурения пойдет вниз.

Кроме того, сам характер коронавируса – болезни, поражающей легкие – вряд ли вдохновит кого-то по своей воле начать вредить этому органу табакокурением. Это второй аргумент.

Третий же также связан с экономикой. Вряд ли люди захотят включать в свой бюджет дополнительную статью расходов пока их собственное финансовое благополучие находится под вопросом. "Курение это великий истощитель кошельков", – обратил внимание Дмитрий Максимов.

Напомним, эпидемия коронавируса охватила весь земной шар. Эксперты сходятся во мнении, что и после завершения пандемии мир больше не станет прежним. Однако о том, какие именно изменения принесет с собой болезнь, мнения у всех разные.