Онищенко заявил об особой опасности коронавируса в подъездах

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что подъезды жилых домов являются одним из основных мест распространения коронавируса COVID-19. Он призвал граждан пользоваться средствами индивидуальной защиты при выходе из квартиры и входе в дом.
Онищенко уверен, что в подъездах благоприятные для COVID-19 условия. Туда почти не проникает естественный свет, который является его главным врагом: солнечные лучи способны разрушить частицы коронавируса за считаные минуты.
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