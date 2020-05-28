Убивает за 15 минут: найден естественный враг коронавируса

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Продолжение: Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года
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Американские ученые установили, что коронавирус (COVID-19) боится солнечного света. Его лучи способны убить тела вируса за несколько минут.

Исследователи поместили частицы коронавируса под специальные лампы, которые излучали свет, схожий с солнечным. Клетки COVID-19 начали разрушаться через семь минут, а свою активность вирус утратил через 14 минут.

Автор: 28 мая 2020, 13:14 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

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