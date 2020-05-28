Врач назвала способ не заразиться COVID-19 в парикмахерских

Врач Лариса Алексеева рассказала, как избежать заражения коронавирусом COVID-19 в парикмахерских и салонах красоты. Эти заведения стали открываться в стране в связи со смягчением ограничительных мер.
Алексеева пояснила, что пока там стоит делать лишь процедуры, не подразумевающие прикосновения к лицу. В интервью телеканалу "Звезда" медик напомнила, что мастера и их клиенты все еще должны носить защитные маски.
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