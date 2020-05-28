Плавание в море стало опасным из-за COVID-19

Эксперт по биологической защите Георгий Фролов предупредил об опасности купания в море в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Люди рискуют заразиться при входе и выходе из воды, а также на мелководье.
Фролов пояснил, что коронавирус может скапливаться в морской пене. Там могут находиться возбудители и других инфекций. В связи с этим специалист рекомендовал мыться с мылом после плавания и исключить попадание морской воды в рот, передает АГН "Москва".
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