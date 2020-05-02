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Коронавирус

Пугающая цифра: Собянин раскрыл реальные данные о зараженных коронавирусом в Москве

Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Москва занимает первое место среди городов России по количеству заражений коронавирусом COVID-19. Каждый день в столице выявляют тысячи новых случаев заболевания.
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Тем не менее, мэр города Сергей Собянин обратил внимание, что доля подхвативших инфекцию жителей в Москве самая маленькая из числа крупных городов мира, где произошла вспышка эпидемии. По данным градоначальника, реальное количество заболевших коронавирусом составляет 2% населения.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Такую цифру Собянин привел в записи в своем личном блоге в субботу. Политик отметил, что ее удалось определить в ходе скрининговых исследований среди различных социальных групп граждан.

Градоначальник подчеркнул, что этими результатами Москва обязана дисциплинированности жителей, которые соблюдают меры самоизоляции. Сергей Собянин добавил, что для победы над эпидемией столица включила "машину" системы здравоохранения на полную мощность. За последние несколько недель медучреждения в несколько раз увеличили частоту тестирования на коронавиурс с помощью компьютерной томографии.

Мэр Москвы также напомнил гражданам о необходимости неукоснительно соблюдать меры самоизоляции. Он выразил надежду, что городу не придется проходить через пик заболеваемости, при котором инфекцию придется перенести 60% горожан.


2 мая 2020, 10:48

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