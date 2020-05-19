Лекарство Трампа от коронавируса признали опасным для здоровья

Медицинские эксперты больницы "Жуйцзинь" в Шанхае провели исследование эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Его в качестве лекарства от коронавируса принимает президент США Дональд Трамп.



В ходе комплексного исследования влияния гидроксихлорохина на организм врачи наблюдали за 150 пациентами из 16 больниц. Их разделили на две группы, одну из которых лечили стандартными методами, а второй добавили в список принимаемых веществ противомалярийный препарат.

Существенной разницы между двумя группами специалисты не обнаружили. При этом, как рассказали эксперты, гидроксихлорохин не помогает пациентам с легкой и средней формой коронавируса, но способен спровоцировать осложнения.

Речь не идет о серьезных проблемах со здоровьем. Однако некоторые пациенты, принимавшие это лекарство от коронавируса, стали жаловаться на диарею.

Напомним, что противомалярийный препарат в качестве лекарства от коронавируса принимает и президент США Дональд Трамп. Американские врачи рассказывают, что прописывают заболевшим гидроксихлорохин вкупе с другими препаратами.

Шанхайские медики отмечают, что пока не было опубликовано ни одной научной статьи, в которой бы раскрывалась эффективность этого вещества в качестве лекарства от коронавируса. Тем временем Дональд Трамп ежедневно принимает по таблетке.