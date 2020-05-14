Путин потребовал защитить вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития генетических технологий. В частности, он уделил внимание вопросу разработки вакцины от коронавируса.



Владимир Путин выразил благодарность специалистам-генетикам за вклад в разработку вакцины от коронавируса. Он добавил, что исследования также помогают прокладывать путь к созданию тест-систем и лекарств от этой и других болезней.

В научном центре "Вектор" пообещали, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в сентябре. Сейчас препарат проходит стадию испытаний, а к осени уже будет готов предстать перед широкой публикой.

Владимир Путин потребовал защитить российские права на создаваемую вакцину от коронавируса. "Интеллектуальная собственность, подумайте об этом заблаговременно, должна быть безусловно обеспечена", – подчеркнул президент России.

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказывал, что клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России в начале июня. Готовый и проверенный препарат, по его словам, специалисты ожидают увидеть уже в последнюю декаду июля.

Вакцина от коронавируса разрабатывается в России параллельно с подобными исследованиями в других странах. Эксперты сходятся во мнении, что только создание эффективного препарата и его повсеместное применение позволит побороть эпидемию в масштабах планеты.

Для власти в России вакцина от коронавируса является одной из приоритетных задач. Также ученые надеются разработать лекарство, купирующее симптомы болезни и позволяющее организму эффективнее ей противостоять. Президент и правительство, тем временем, работают над мерами поддержки научного сообщества, врачей и простых граждан в сложных экономических условиях.