Путин потребовал защитить вакцину от коронавируса

Владимир Путин выразил благодарность специалистам-генетикам за вклад в разработку вакцины от коронавируса. Он добавил, что исследования также помогают прокладывать путь к созданию тест-систем и лекарств от этой и других болезней.
В научном центре "Вектор" пообещали, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в сентябре. Сейчас препарат проходит стадию испытаний, а к осени уже будет готов предстать перед широкой публикой.
Владимир Путин потребовал защитить российские права на создаваемую вакцину от коронавируса. "Интеллектуальная собственность, подумайте об этом заблаговременно, должна быть безусловно обеспечена", – подчеркнул президент России.
Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказывал, что клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России в начале июня. Готовый и проверенный препарат, по его словам, специалисты ожидают увидеть уже в последнюю декаду июля.
Вакцина от коронавируса разрабатывается в России параллельно с подобными исследованиями в других странах. Эксперты сходятся во мнении, что только создание эффективного препарата и его повсеместное применение позволит побороть эпидемию в масштабах планеты.
Для власти в России вакцина от коронавируса является одной из приоритетных задач. Также ученые надеются разработать лекарство, купирующее симптомы болезни и позволяющее организму эффективнее ей противостоять. Президент и правительство, тем временем, работают над мерами поддержки научного сообщества, врачей и простых граждан в сложных экономических условиях.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?