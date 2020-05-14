Инфицированная Навка вышла на связь

Информацию о госпитализации фигуристка подтвердила, опубликовав открытое письмо к поклонникам в своем инстаграм-аккаунте. Пара приняла решение отправиться в клинику, чтобы не заразить родных.
Татьяна Навка почти не выходила на связь. Наконец она прервала молчание и выложила несколько снимков из палаты. В "Сторис" спортсменка показала букет пионов. По всей видимости, цветы ей передали близкие.
На втором кадре запечатлен график изменения положения тела пациента, чтобы избежать пролежней. Многие тяжело переносят COVID-19. Татьяне Навке, можно сказать, повезло.
Как заявила звезда, ей даже не пришлось прибегать к помощи антибиотиков. Спортсменке стало лучше уже через пару дней пребывания в медучреждении. Из симптомов у фигуристки были лишь потеря обоняния и невысокая температура, передает Teleprogramma.pro.
Татьяна Навка в своем посте заметила, что женщины в целом легче переносят болезнь. Организм ее супруга медленнее справляется с китайской инфекцией, однако ему также значительно лучше.
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