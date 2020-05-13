Коронавирус сближает: эпидемия спасла тысячи российских семей

В России значительно уменьшилось количество разводов. Специалисты связывают это с обрушившимся на страну кризисом, который сплотил граждан.
Уже несколько месяцев весь мир живет в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Это привело к падению нефтяных цен, безработице и большому ущербу для экономики. Наряду с этим число разводов в России в первом квартале 2020 года снизилось на 5,2 тысячи. Эксперты отмечают, что такой эффект могли оказать и новые государственные меры поддержки семей.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?