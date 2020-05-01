Коронавирус не победить? Ученые раскрыли горькую правду

На быстрые успехи в борьбе с коронавирусом рассчитывать не стоит, уверены специалисты Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты. Победить COVID-19 не получится ни в этом, ни в следующем году, а дальнейшие перспективы крайне туманны, считают исследователи.



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