Коронавирус не победить? Ученые раскрыли горькую правду

Эпидемия коронавируса в мире может продлиться годы, считают ученые. По их мнению, говорить о победе над COVID-19 можно только в том случае, если подавляющее большиство населения планеты переболеет инфекцией и получит от нее иммунитет.
Однако большинство стран ввели жесткие карантинные меры и стараются не допустить заболевания коронавирусом большого числа людей. При таком подходе вряд ли большая часть населения планеты сможет приобрести иммунитет к COVID-19, приводит слова ученых американское агентство Bloomberg.
Исследователи призвали людей по всему миру готовиться к периодическим вспышкам заболевания коронавирусом. Новые волны эпидемии могут последовать как минимум в ближайшие три года, приводит мнение американских ученых "Царьград".
Ранее исследователи из Кембриджа выявили мутации коронавируса. По их данным, COVID-19 разделился на три вида COVID-19 – условно A, B и C. Первый – исходный штамм, предположительно распространившийся в Китае от летучих мышей. Оставшиеся два начали заражать людей за пределами Поднебесной, считают ученые.
Коронавирусом в мире заразились более трех миллионов человек. В России за последние сутки выявлено почти восемь тысяч случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 114 тысяч.
Из-за коронавируса карантин в России продлен до 11 мая включительно. Если граждане будут нарушать режим самоизоляции, ограничительные меры придется продлить, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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