Выявлен новый смертельный симптом коронавируса

Многие заболевшие коронавирусом страдали не от поражения легких или желудочно-кишечного тракта, а от серьезных нарушений в головном мозге. Специалисты отметили, что это характерно не только для COVID-19, но и для вирусов герпеса и гриппа.
"У некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки", – цитирует газета "Известия" профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководителя исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрея Козлова. Он добавил, что в сочетании с уже известными необычными симптомами коронавируса – потерей обоняния и вкуса – это может говорить об инфицировании целых участков мозга.
Сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов указал на другую смертельную опасность коронавируса. Болезнь может спровоцировать иммунную систему начать активно выделять сложные белки цитокины. У ученых этот процесс получил название "цитокиновый шторм". "В избытке эти вещества способны повреждать стенки сосудов и вызвать кровоизлияния в мозг", – пояснил специалист.
Таким образом, список симптомов коронавируса пополнился еще одним пунктом. При этом последствия подобных повреждений мозга изучены недостаточно.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Куда пропала Лиона?
Анатолий
Нужен совет
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Обращение президента
Здоровье
Говорит, что любит, а по факту...