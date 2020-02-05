Названы дешевые заменители "суперполезных" продуктов

Специалисты Роскачества рассказали о доступных аналогах так называемого суперфуда – продуктов с огромным количеством полезных свойств. Самыми известными из них являются киноа, семена чиа, ягоды годжи и асаи, сообщает телеканал "360".
Так, годжи могут заменить знакомые всем бруснику, клюкву и чернику. Эти ягоды стоят дешевле и несут в себе большую пользу. Подобно семенам чиа, похудеть и снизить аппетит помогут фундук и кунжут, а также некоторые виды рыб. Знаменитые своими противораковыми свойствами плоды асаи тоже имею аналог – обычную свеклу. Кроме того, в ней содержится много витамина А, сообщает "Российская газета".
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