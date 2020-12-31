Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса

Автором петиции выступил некий Николай Исаев. В обращении содержится требование закупить необходимое количество вакцины "Спутник V". Это поможет обеспечить безопасность украинских граждан и улучшит социально-экономическую ситуацию в стране, сказано в заявлении.
Вакцинация для украинцев должна быть бесплатной – за счет средств государственного бюджета, говорится в обращении. Под петицией подписались более 17 тысяч человек. Для ее рассмотрения президентом необходимо 25 тысяч подписей.
Россия выражала готовность поставлять вакцину "Спутник V" на Украину и производить препарат на ее территории. Однако официальный Киев обратился к западным странам с просьбой приобрести их препарат. При этом стоимость западных вакцин гораздо выше российской разработки.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не будет закупать российскую вакцину. Он усомнился в результатах клинических исследований препарата.
Голоса в пользу закупки российской вакцины звучат уже от влиятельных украинских чиновников. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что политика не должна превалировать над жизнью и здоровьем граждан. Если вакцина действует, то все равно, где она произведена, сказал он.
Вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в августе. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали ее эффективность на уровне 95%. Интерес к российской разработке проявили несколько десятков стран. На днях препарат доставили в Аргентину.
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