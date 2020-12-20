Зеленский готовится к "информационной войне" из-за российской вакцины от COVID-19

Противостояние Киева мифической "российской угрозе", похоже, выходит на новый уровень абсурда. На сей раз камнем преткновения оказалась вакцина от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости вакцинации украинцев российским препаратом "Спутник V". В интервью американским СМИ глава государства заявил, что он якобы не прошел все необходимые испытания.

Однако в беседе с репортёрами Зеленский признался, что не может объяснить своему народу, почему нельзя закупать российскую вакцину, в то время как США и страны Евросоюза не спешат делиться с Незалежной своими противовирусными разработками. Более того, когда журналист поинтересовался у украинского лидера, будет ли Киев покупать российский препарат, если тот окажется безопасным, президент не смог дать однозначный ответ.

Владимир Зеленский также заявил, что готовится начать "информационную войну" по этому вопросу. Он недовольство указом президента США Дональда Трампа от 8 декабря, которым глава Белого дома запретил поставлять американские вакцины от коронавируса в другие страны до тех пор, пока доступ к нейне получат все жители Соединённых Штатов. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает получить от США препараты, разработанные компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Тем временем число зараженных коронавирусом на Украине сегодня приблизилось к отметке в миллион человек. По данным украинского Минздрава, за минувшие сутки инфекцию подхватили 8,3 тысячи человек, а общее количество зараженных достигло 964 448 человек. За всё время пандемии ковид унёс жизни 16 585 украинцев.