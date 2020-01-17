Вплоть до смерти: Роспотребнадзор об опасности крещенского купания

Специалисты Роспотребнадзора привели примеры ситуаций, когда традиционное крещенское купание в проруби может обернуться негативными последствиями. Это может привести и к смертельному исходу, сообщает телеканал "360".
Эксперты не рекомендуют окунаться в ледяную воду маленьким детям, у которых тонкий слой подкожно-жировой клетчатки: он не может защитить тело от переохлаждения. В зоне риска находятся беременные и пожилые, а также страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.
У некоторых из-за холода происходит спазм сосудов, который способен привести к инсульту. Резкий перепад температур также чреват внезапной остановкой сердца.
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