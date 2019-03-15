Найден эффективный заменитель кофе
Обеденный перерыв можно употребить с большой пользой для организма. Есть отличный заменитель привычной чашке кофе, уверяют врачи.
Хорошей заменой кофе станут 20 минут здорового сна – это эквивалент 200 миллиграммов кофеина и гарантирует быстрое восстановление. 90 минут дневной дремы обеспечат полное восстановление и обновление, рассказал специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников Агентству городских новостей "Москва".
Израильские ученые ранее заявили о пользе сна в борьбе с раком и старением. Когда организм отдыхает, повышается динамика хромосом и активируются системы восстановления в каждом отдельном нейроне. А повреждение ДНК – одна из основных причин старения и смерти клеток.
По словам Тяжельникова, роль заменителя кофе дневной сон исполнит только в том случае, если его продолжительность не более полутора часов. Перебор приводит к обратному эффекту.
О пользе сна и вреде недосыпания говорилось неоднократно – однако заменителем кофе его назвали впервые. По данным врачей, люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Преимущество перед ними имеют пациенты, проводящие в постели семь-восемь часов. А больше этого времени медики спать не рекомендуют – долгий отдых не заменит кофе, он вреден.
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