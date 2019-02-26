Раскрыт новый метод похудения
Кофеин подавляет аппетит и ускоряет метаболизм, а значит, способствует похудению. К такому выводу пришли ученые, результаты работы которых опубликованы в издании Live Science.
50 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 50 лет в течение трех недель пили сок с добавлением кофеина. Подопытные употребляли три вида напитка: в одном кофеина не было совсем, во втором его содержание было равно 113 граммам кофе, а в последнем – 226 граммам кофе.
Участникам эксперимента с похудением не сообщали, какой именно напиток они получают. Спустя полчаса люди шли к шведскому столу, где могли без ограничений набирать любые блюда, а после завтрака записать, что съедено.
По данным исследователей, получив напиток с низкой дозой кофеина, испытуемые брали на завтрак на 10% меньше пищи, чем когда не получали кофеина совсем или когда доза кофеина была максимальной. В случае с напитком со средней дозой люди потребляли около 650 калорий, тогда как у их коллег с нулевой или максимальной дозой показатель колебался от 715 до 721.
Ученые подчеркивают: метод похудения не кардинальный. Кофеин вызывает лишь незначительное снижение аппетита сразу после его приема, но эффект быстро исчезает. Правильнее для похудения выработать привычку есть здоровую пищу, отмечают авторы исследования.
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