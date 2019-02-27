Тюменские врачи удалили у пациентки опухоль с половину головы

Тюменские хирурги провели сложнейшую операцию по удалению 12-сантиметровой опухоли у местной жительницы. Об этом сообщает портал nashgorod.ru.
Операция длилась 12 часов и завершилась успешно. Новообразование удаляли три хирурга. По словам врачей, после женщине потребовалась пластическая операция – шишка достигла 12 см в высоту и 9 см в диаметре.
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