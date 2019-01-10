Названа странная причина импотенции
В исследовании приняли участие около 200 тысяч мужчин. Ученые выявили закономерность: пренебрегающие чисткой зубов респонденты втрое чаще сталкивались с эректильной дисфункцией, чем те, кто чистил зубы дважды в день.
Виною тому микроорганизмы в ротовой полости, которые быстро размножаются в отсутствие гигиенических процедур. Они повреждают кровеносные сосуды, что негативно влияет на кровоснабжение полового члена, передает Daily Mail.
Чтобы избежать подобных проблем и не стать импотентом, представителям сильного пола необходимо чистить зубы регулярно. Кроме того, нужно применять зубную нить.
Ранее немецкие ученые выяснили, что занятие некоторыми видами спорта серьезно сказывается на потенции мужчин. Уровень тестостерона падает даже от занятий марафонским бегом, но самыми опасными видами оказались те, что связаны с ездой.
Как писали "Дни.ру", британские ученые выяснили, что мужской оргазм может быть опасен для зрения. Это происходит из-за задержки дыхания, поскольку во время секса кровеносные сосуды глазных яблок наполняются кровью и венозное давление сетчатки резко увеличивается.
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