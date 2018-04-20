Раскрыты шокирующие подробности о раке почек

Ученые из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона выяснили, что опухоли почек живут по определенным эволюционным путям. Это открытие поможет врачам выяснить, станет ли рак этого органа агрессивным.

Исследование британских ученых раскрывает фундаментальные принципы развития рака. Специалисты проанализировали свыше тысячи образцов опухолей от более чем ста пациентов с раком почек.

Медики смогли воссоздать последовательность генетических событий, которые приводят к развитию рака у каждого пациента. Кроме того, исследование привело к шокирующему выводу. Оно показало, что первые "семена" опухолей почек рождаются в организме человека еще в детстве, передает BBC News.

Выяснилось, что существует три эволюционных разновидности онкологии почек. Первая из них развивается по медленному пути, и этот рак никогда не становится агрессивным.

Вторая форма самая тяжелая и агрессивная, поскольку она вызывает быстрый геномный ущерб. Именно это дает опухоли возможность быстро распространяться по организму.

Третий вид рака почек распространяется за счет постепенной аккумуляции геномных повреждений. Для метастазирования ему требуется куда больше времени.

Ранее американские специалисты рассказали о признаках заболевания, которые обычно люди не связывают с онкологией. В частности, если при посещении туалета вы обнаружили кровь в кале или моче, необходимо обратиться к врачу. Чаще всего это симптом геморроя, но он может свидетельствовать и о раке прямой кишки. Кровь в моче может быть признаком рака почек или мочевого пузыря.