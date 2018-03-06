Найдены новые опасности диабета

Шведские исследователи установили, что существует не два типа диабета, а целых пять. Среди них две формы являются умеренными, остальные три – тяжелыми.

Сахарный диабет – один из самых часто встречающихся метаболических недугов. Как известно, медики выделяют два вида этого заболевания. Так называемый юношеский диабет – первый тип, который возникает у детей до 15 лет, и инсулиннезависимый – второй тип, развивающийся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. В первом случае организм выделяет недостаточное количество гормона, во втором – он просто не усваивается организмом даже при нормальных показателях.

Свежее исследование экспертов из шведского Университета Лунда и финского Института молекулярной медицины показало, что число разновидностей диабета может возрасти до пяти, сообщает научный портал New Scientist. Это говорит о том, что имеющихся знаний для лечения двух типов аутоиммунного заболевания уже недостаточно.

Была проведена процедура по сбору данных у девяти тысяч испытуемых, имеющих диагноз "сахарный диабет". При исследовании оценивали такие показатели, как возраст, вес, активность клеток и чувствительность к инсулину.

Сопоставив полученные данные, эксперты пришли к заключению, что можно выделить не два типа диабета, а пять. Первая и самая маленькая группа включает больных, имеющих высокий риск развития почечной недостаточности в качестве осложнения.

Группа второго типа – это молодые пациенты с инсулиновой недостаточностью не аутоиммунного происхождения. Третья – люди с инсулиновой недостаточностью аутоиммунной природы.

Легкие формы диабета связаны с возрастными изменениями поджелудочной железы и лишним весом. Позже ученые провели повторный эксперимент в группе из шести тысяч человек и получили аналогичные результаты. "Для того чтобы помогать пациентам с таким недугом, нужны более точные и длительные исследования, так как многие из участников эксперимента нуждалась именно в инсулинозаместительной терапии", – резюмируют авторы исследования.