В России объявили о победе над раком крови

Благодаря федеральной программе "Семь нозологий" и современной терапии смертность от лимфом в России снижается, некоторые виды лимфом сейчас полностью излечимы. Остаются проблемы с диагностикой из-за недостаточной осведомленности населения и врачей.

Неизлечимые разновидности рака крови, как еще называют лимфому, современная медицина может купировать. Так возможно продлить жизнь пациентов на долгие годы и обеспечить ее достойное качество. Уже удалось снизить смертность пациентов с лимфомами в России на 27,2% за последние 10 лет. Но к 2018 году более 19 тысяч россиян будут нуждаться в лечении.

"Несмотря на прогресс в терапии лимфом, существуют проблемы с диагностикой, – считает Елена Николаевна Мисюрина, кандидат медицинских наук, врач-гематолог высшей квалификационной категории, руководитель гематологической службы городской клинической больницы №52. – Для победы над лимфомами важно повысить осведомленность общества о симптоматике этой группы заболеваний, обеспечить пациентов инновационной терапией, а врачей – необходимыми знаниями для эффективной диагностики и лечения лимфом".

Лимфома поражает лимфатическую систему человека. Недуг представляет собой группу из более чем 60 различных заболеваний. В мире около миллиона людей страдают этим заболеванием, при этом мужчины сталкиваются с диагнозом чаще, чем женщины. Точные причины возникновения лимфом неизвестны: ученые считают, что болезнь проявляет себя из-за цепочки случайных генетических событий. Симптомы лимфомы легко спутать с простудой или ОРЗ: увеличение лимфатических узлов, потливость, повышение температуры, снижение веса, повышение утомляемости, потеря аппетита, кашель и одышка, появление кожного зуда, головная боль.





"Зачастую симптоматика выражена настолько слабо, что человек может не догадываться о своем диагнозе и в течение нескольких лет не обращаться к врачу", – комментирует Евгений Евгеньевич Звонков, доктор медицинских наук, врач-гематолог, заведующий отделением интенсивной химиотерапии лимфом "НМИЦ гематологии" Министерства здравоохранения. По словам доктора, для назначения эффективного лечения специалисту важно не только своевременно обнаружить опухоль, но и различать виды лимфом. Иначе неверный диагноз означает неправильное лечение и сокращает продолжительность жизни пациентов. К слову, ежегодно 15 сентября проходит Всемирный день борьбы с лимфомами.