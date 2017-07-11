Врач назвал лучший способ избежать рака

Рак толстой кишки (колоректальный) стал одним из самых распространенных видов онкологии. О профилактике заболевания и его диагностике на ранних стадиях рассказал ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" РАМН Андрей Мещеряков.

По его словам, у женщин этот вид рака занимает второе место по уровню заболеваемости, а у мужчин – третье. В России каждая десятая вновь выявленная злокачественная опухоль – это рак толстой кишки.

Примечательно, что болезнь возникает не одномоментно, а формируется достаточно долго, в течение нескольких лет или даже десятилетий. При этом у опухоли есть предшественники, – например, полипы.

Мещеряков отмечает, что патологические изменения можно выявить достаточно рано, однако это не означает немедленного медицинского вмешательства. "Самое главное – вовремя идентифицировать существенные патологические изменения и вовремя вмешаться", – цитирует специалиста "Московский Комсомолец".

Эксперт рассказал, что на сегодняшний день для выявления болезни существуют несколько скрининговых методик. В частности, это анализ кала на скрытую кровь, эндоскопические исследования (колоноскопия, ректороманоскопия) и виртуальная КТ-колоноскопия.

"Также есть несколько высокотехнологичных и перспективных методик, которые в данный момент еще находятся в процессе изучения", – говорит Андрей Мещеряков. Это иммуногистохимическое исследование кала и исследование ДНК в кале на эпигенетические и генетические изменения. По его словам, если опухоль была обнаружена на первой стадии, 90% пациентов с данным заболеванием могут выздороветь.

Эксперты связывают распространенность рака толстой кишки с изменением питания населения, а также обилием в нашем рационе консервантов и красного мяса. Кроме того, его развитие могут провоцировать кишечные микробы. В свою очередь американские ученые пришли к выводу, что сократить риск возникновения колоректального рака на четверть могут физические упражнения.