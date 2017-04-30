Диабет научились лечить с помощью смартфона

Группа ученых из Швейцарии и Китая разработала технологию по отслеживанию уровня сахара в крови с помощью мобильного приложения. При этом, отмечают разработчики, их система демонстрирует большой потенциал лечения, основанного на трансплантации клеток.

Эксперимент по внедрению новой технологии ученые-биологи провели на мышах, страдающих диабетом. Грызунам имплантировали клетки, которые помогают вырабатывать инсулин и другие гормоны, регулирующие количество глюкозы в крови, передает РИА Новости. Причем происходит это только под воздействием волн определенной длины – дальнего красного света.

До вживления грызунам клетки и красные светодиоды поместили в гидрогелевую оболочку. Приложение на смартфоне позволяло контролировать интенсивность и продолжительность излучения, а значит, и уровень выработки гормонов.

При помощи такой полуавтоматической системы ученые смогли поддерживать количество глюкозы в крови на уровне, необходимом для диабетиков. Разработчики считают, что технология демонстрирует большой потенциал лечения, основанного на трансплантации клеток.

Результаты работы китайских и швейцарских ученых были опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Отметим, параллельно разработке современнейших методов борьбы с диабетом ведется поиск простых, но действенных способов лечения этой болезни. В частности, в журнале Public Library of Science Medicine было опубликовано исследование специалистов из Китая и Великобритании, в котором говорилось о пользе употребления фруктов для больных диабетом.

Ранее ученые называли эффективные способы борьбы с диабетом. Речь идет о велопрогулках. Специалисты из университета Южной Дании провели исследование, в ходе которого выяснили, что регулярная езда на велосипеде снижает риск развития сахарного диабета второго типа на 20%. По словам ученых, они лишь заметили общую тенденцию. Возможно, снижение риска возникновения заболевания и велопрогулки представляют собой два независимых следствия некоего третьего фактора.