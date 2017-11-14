Россияне стали реже умирать от рака
"Смертность от онкологических заболеваний в России снижается. По оперативным данным Росстата за январь–сентябрь 2017 года смертность от новообразований составила 197,1 на 100 тысяч населения. Это на 3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", – цитирует Голодец РИА Новости.
При этом, вице-премьер подчеркнула, что врачам необходимо стремиться улучшать показатели по выздоровлению пациентов. По данным Голодец, смертность от онкологии стоит в России на втором месте среди остальных недугов. Так, за 2016 год в стране умерли от рака 300 тысяч человек.
"Мы констатируем снижение смертности от новообразований, но эти шаги слишком маленькие для сегодняшнего темпа и от сегодняшних задач, которые мы для себя ставим ", – заключила вице-премьер, добавив, что смертность от онкологии в России существенно выше тех стран, с которыми "мы соотносим свою статистику".
Голодец обратилась к онкологам, призвав их разработать программу, которая бы за три-четыре года вывела страну на достойные показатели по уровню излечивания от рака. "197 (смертей на 100 тысяч населения) – цифра абсолютно недостойная России", – заявила вице-премьер.
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