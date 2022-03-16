Экономист раскрыл пагубное воздействие санкций на доллар

Немецкий экономист Хенрик Мюллер прокомментировал воздействие санкций на американскую валюту. По его мнению, доллар сегодня может сильно пострадать из-за межгосударственных разногласий.
Самый сильный урон денежной единице США способна нанести заморозка московских валютных резервов в других ЦБ, передает слова эксперта RT. Мюллер полагает, что это может привести к конфискации валютных активов иных государств со стороны Америки.
Экономист уверяет, что пагубное воздействие на деньги США наносит и возникшая инфляция — доллар сегодня нестабилен. Уровень доверия американцев к валюте, вероятно, подорвется, объясняет риски телеканал "360".