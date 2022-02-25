Как сохранить деньги при скачках курса валют: советы экономиста

Специалист в сфере экономики Сергей Дубовик проанализировал скачки курса валют и недавно возникшие изменения в денежной сфере. Эксперт заявил, что экстренно реагировать на ситуацию не рекомендуется, поскольку сейчас мы не видим всю картину, она сложится только в ближайшем будущем.
Как передает сайт "Вести Подмосковья", по словам экономиста, не нужно бежать и снимать наличные деньги. Не стоит и срочно обменивать валюту, переживая за свое благосостояние. Сергей Дубовик рекомендует дождаться 1 марта. Он полагает, что именно в этот день будет понятно, какие сложились реалии в области финансов.