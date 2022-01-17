Цены на коктебельский специалитет остались прежними

Вопреки предсказаниям аналитиков о резком подорожании алкоголя с 1 января 2022 года, коллапса в российских алкомаркетах так и не произошло. По мнению экспертов, дело здесь не только в минимальных процентах заявленного роста, но и в ответственной позиции отечественных производителей крепкого алкоголя.



Согласно приказу Минфина, с 1 января выросли минимальные розничные цены на крепкий алкоголь — водку и коньяк. Так, в новом году, стоимость 0,5 л водки на полке не должна быть меньше 261 руб., а коньяка — 480 руб. В пересчете на проценты это означает рост на 7,4% и 7,6% соответственно, что в принципе даже ниже официально заявленного уровня инфляции за прошлый год 8,4%.

Пугающие предсказания аналитиков о резком скачке цен на алкогольные напитки на практике не подтвердились. Так, в старейшем в России коньячном доме, выпускающем коньяки под маркой "Коктебель", заявили, что не видят ни смысла, ни повода поднимать цены на свою продукцию в новом году.

В случае с настоящим коньяком такое решение выглядит логичным: действительно, основная стоимость напитка, создание которого порой занимает до 30 лет (в линейке коктебельских коньяков есть самый старый в России коньяк 30-летней выдержки) была вложена годы, а то и десятилетия назад. В трех тысячах бочках в коктебельских хранилищах вызревают коньячные спирты, заложенные ещё во времена позднего СССР, когда "коньяк из Коктебеля" считался элитным номенклатурным напитком.

Второй аргумент в пользу сдерживания цен — ответственность перед потребителем. И если на водочном рынке производители в погоне за сверхприбылью меняют названия как перчатки, то в случае с коньяками репутация превыше всего, она создается десятилетиями, а разрушить её можно в один момент. И если покупатель ценит в коктебельских коньяках исключительное качество по доступной цене, то лишить его либо того, либо другого чревато риском для репутации.

Таким образом, на отечественном алкогольном рынке в начале года сложилась парадоксальная ситуация, когда государство в лице Минфина, декларируя заботу о потребителях, повышает ценовую планку, а ответственные отечественные производители, на самом деле заинтересованные в своем покупателе, сдерживают рост цен. Будем надеяться, что уже первые месяцы нового года расставят все по местам и россиянин рублем проголосует за проверенное качество по старым ценам.