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Экономика
Власти уберегут россиян от роста цен на продукты

Власти уберегут россиян от роста цен на продукты

Правительство России введет систему защиты от роста мировых цен на продукты, удобрения и черные и цветные металлы.
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В настоящее время власти разрабатывают данную систему для внутреннего рынка. Если стоимость товаров начнет преодолевать "красную линию", включатся специальные механизмы реагирования.

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Ответственным за подготовку системы защиты является министерство экономического развития при участии Минпромторга и Минсельхоза, передает Ura.ru. Окончательную концепцию представят премьеру Михаилу Мишустина до конца июля.

Первой частью защиты от роста цен на продукты станет их регулярное прогнозирование и оценка действия на российский рынок на восемь недель. Также будет анализироваться доступность ряда категорий товаров для потребителей.

Власти хотят избежать неожиданных для бизнеса стабилизаций цен. Зная перспективу, у частников рынка будет возможность принимать меры.

Ранее стало известно, что в нашей стране могут повыситься цены на продукты, а также другие товары и услуги. Имеется в виду жилье, строительство дорог и т.п. Причиной назвали подорожание металла.

Напомним, что уже несколько лет в России наблюдается рост цен на продукты. Пандемия коронавируса обострила ситуацию. Власти страны призывают поставщиков удерживать цены в разумных пределах.

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Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 13:53 Источник: "Ведомости" ✓ Надежный источник

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