Что будет с курсом рубля в июле

Каким будет курс рубля в июле, рассказала руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева.

Несмотря на напряженную геополитическую ситуацию, можно предположить, что в июле продолжится укрепление позиции рубля. Сейчас мы находимся в ситуации незначительного дефицита бюджета и высокого показателя резервов страны, а также видим рост нефтяных котировок и увеличение спроса игроков рынка на рисковые активы, опираясь на эти и ряд других факторов, можно сделать предположение, что российская национальная валюта будет стоить в июле около 72-74 рублей за доллар.

Одно из знаковых политических событий этого лета – встреча 16 июня президентов США и России, Джо Байдена и Владимира Путина. Несмотря на самые разные прогнозы, встреча крайне незначительно повлияла на курс рубля, изначально задав позитивный вектор, но затем курс вернулся к уровню на момент открытия торгов.

Большее значение могут иметь возможные санкции со стороны США, связанные с делом Алексея Навального и Северным потоком-2. Пока сложно делать прогнозы, насколько сильным будет их негативное влияние на рубль, но есть вероятность, что он может опуститься до 74 рублей за доллар. При этом потери на фоне новых санкций рубль, скорее всего, быстро отыграет назад.

Еще одно событие, способное нарушить стабильность и уже негативно отразившееся на курсе рубля, – это ситуация с эсминцем "Дефендер" ВМС Великобритании, который, по сообщениям Минобороны РФ, нарушил государственные границы, в результате чего Минобороны вынуждены были применить "принудительное бомбометание". Так как Минобороны Великобритании отрицает факт пересечения государственной границы РФ, это может стать причиной для нового геополитического обострения. Но пока рано делать прогнозы о дальнейшей судьбе конфликта.

Также не стоит забывать о продолжении пандемии и рисках, связанных с опасностью "индийского" штамма коронавируса, распространение которого может способствовать замедлению выхода из пандемии и новым вспышкам заболевания. Сейчас Россия принимает ряд мер, направленных на увеличение числа вакцинированных, например, 22 июня вышло распоряжение Собянина о том, что посещение точек общественного питания возможно только при наличии соответствующего QR-кода, а также ряд других инициатив.

Что касается нефти, то цена на топливо стремительно растет. В июне был преодолен двухлетний максимум, и стоимость достигла отметки $75 за баррель. Так как вакцинация подогревает котировки, ожидается скачок экономической активности и, следовательно, повышение уровня потребности в топливе. В июле предположительно продолжится рост цены вплоть до $85 за баррель.