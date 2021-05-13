Фетисов призвал отказаться от санкций в отношении зеленых инвестиций

"Все, что связано сегодня с обновлением природы, созданием новых технологий, допуском всех стран, которые имеют желание сегодня в этом направлении работать, должно быть доступным для всех. Это очень важный момент", – сказал Фетисов в ходе выступления на круглом столе в ТАСС.
Парламентарий призвал отказаться от дискриминации финансирования того, что важно для жизнедеятельности будущих поколений. Россия благодарна ООН за усиленную работу в этом направлении, добавил Фетисов.
Проблемы экологии и здравоохранения сегодня выходят на первый план, констатировал депутат. Чтобы их решить, нужно совместное участие стран, уверен он.
По его словам, необходимо менять вектор политического развития и прекращать отнимающие много сил региональные конфликты.
Фетисов напомнил, что Россия обладает самой большой в мире территорией и запасами природных ресурсов. Без экологического благополучия нашей страны человечеству будет тяжелого справиться с текущими проблемами, убежден он.
"Поэтому мы открыты, желаем взаимодействовать со всеми партнерами и друзьями. Думаю, это единственно правильный путь", – заключил парламентарий.
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