В России перед майскими праздниками взлетели цены на мясо

Любители жаренного на костре мяса забили тревогу. Цены на эти продукты уже начали расти. Если на стоимость баранины повлияло снижение предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского регионов, то подорожание свинины связано с сезонным фактором.
Производители предупреждают магазины о повышении цен на данные продукты на 5–25%, а торговцы ждут повышенного спроса на мясо. По данным Росстата, с конца марта цены на свинину взлетели на 1,7%. Баранина стала дороже за этот период на 1,6%.
Свою роль в спросе на мясо играет и окончание Великого поста, которое в этом году совпадает с майскими праздниками. По мнению экспертов, рост цен на свинину и баранину постепенно прекратится по мере увеличения предложения мяса птицы.
При этом гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов не считает, что рост цен на свинину и баранину приведет к увеличению спроса на мясо птицы. Он полагает, что для смены выбора потребителем разница в цене должна быть больше.
Отметим, что в последние недели в России наблюдается рост цен на продукты. Это касается овощей, фруктов, сахара, подсолнечного масла и ряда других категорий товаров.
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