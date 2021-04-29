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Экономика
И овощи, и фрукты, и мясо: в России резко подорожали продукты

И овощи, и фрукты, и мясо: в России резко подорожали продукты

В последние недели в стране наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, а также на некоторые другие категории товаров.
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Многие россияне уже заметили, что продукты на полках магазинах в последнее время быстро дорожают. За последнюю неделю заметно выросли цены на овощи, в частности огурцы подорожали на 3%, а белокочанная капуста – на 3,6%. Также в большую сторону изменилась стоимость моркови, лука, картофеля и яблок. При этом цена на томаты в среднем по России снизилась на 1%. В результате общий рост цен на овощи и фрукты за неделю составил 0,7%.

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Однако, повышение цен коснулось не только этой категории товаров. Также, согласно данным Росстата, только за последнюю неделю подорожали многие виды мяса: свинина, говядина, баранина, колбасные изделия, консервы, молоко и кисломолочные продукты, шоколадные конфеты, чай, макаронные изделия, крупы. При этом несколько снизились цены на курицу,

В ближайшее время рост цен на многие категории товаров будет продолжаться. Например, любимая россиянами гречка может вырасти в цене почти на 10%. Это связано с тем, что подорожали удобрения, увеличилась стоимость упаковки и затраты на хранение. К тому же, производители заявили о нехватке гречихи.

Также в ближайшем будущем стоит ожидать существенного роста цен на газировку – бутилированная вода может подорожать на 10-15%. Это связано не только с колебанием курса рубля, но также с введением обязательной маркировки и наложением на производителей ответственности за утилизацию упаковки.

Ранее говорилось и о ожидаемом повышении стоимости сахара. Лишь до конца мая действует соглашение о государственной поддержке цен на на этот продукт. После его завершения россиян может ждать резкий рост цен на сахар.

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Овощи. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 08:48 Источник: Росстат ✓ Надежный источник

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