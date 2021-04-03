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Как найти и купить настоящий шоколад

Как найти и купить настоящий шоколад

Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Кто из нас в детстве не мечтал побывать на кондитерской фабрике?! Казалось ведь, что все, работающие там, едят шоколад килограммами, заедая горстями леденцов. Когда на экраны вышел фильм Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика", побывать в сладком царстве захотели и многие взрослые. У меня это мечта исполнилась во взрослом возрасте.
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О том, что ты попал в цех фабрики по производству шоколада, можно догадаться уже по запаху. Манящему, терпкому, горьковатому запаху свежего шоколада. На самом деле, это аромат какао, которое здесь в самых разных формах – в виде крупки, порошка, масла. Масло какао, кстати, это самый дорогой ингредиент в шоколаде. Его еще называют "полезным золотом", ведь их цена почти соразмерна. Да и получить его так же трудно.

Какао-бобы поставляют сюда в огромных мешках из нескольких aфриканских стран – Ганы, Уганды, Кот-д‘Ивуара. Дело все том, что сорта там растут разные, вкус у плодов экзотического дерева тоже разный, что, в конечном итоге, влияет и на вкус продукции. А производят ее в холдинге "Объединенные кондитеры" более 3500 наименований!

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

В Москве бобы очищаются от скорлупы, дробятся в огромных мельницах, обжариваются, давятся мощным прессом, который позволяет обеспечить отжим 98 процентов масла. И потом этими высококачествеными продуктами переработки какао – а получается шоколадных полуфабрикатов 25 тысяч тонн в год! Ими-то и обеспечиваются два десятка фабрик, входящих в холдинг по всей стране.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Масло какао в чистом виде хотя и очень полезное, но много его съесть невозможно. Да и зачем, если в цехе за дверью оно превращается во вкуснейшие лакомства. Причем используется только недезодорированное масло – так вкус шоколада становится полнее, насыщеннее и ярче.

51 тысяч тонн шоколадных изделий выпускается только на этой фабрике "Рот Фронт"! Если знать, что грузоподъемность железнодорожного вагона около 60 тонн, то получается, что производят здесь 850 вагонов сладостей в год. Причем вкус шоколада каждый может выбрать по себе – горький, с фруктовыми начинками, посыпками, карамелью, пралине, орехами, брауни – глаза разбегаются! И совершенно уж особенное чувство, когда по конвейеру плывут свежие шоколадки в формах. Кажется, если рай есть, то выглядит он так.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Еще не застывший шоколад попадает в специальную камеру охлаждения. Потом каждая плитка взвешивается, упаковывается, попутно проходя несколько стадий контроля.

На фабрике специалисты рассказали, что вкус шоколада меняется от хранения и плитка, которая только что вышла из цеха, немного отличается от той, что будет через неделю или месяц в магазине. Впрочем, так долго на полках она не залеживается – спрос на продукцию огромный. Причем любят ее не только в России – каждый год увеличивается спрос в Китае и Узбекистане, недавно начались поставки в далекие Уругвай и Венесуэлу.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Русский шоколад давно стал узнаваемым брендом нашей страны. Его ценят, любят, ждут и стар, и млад. А я, конечно, не удержался, и, вопреки всем правилам и нормам, съел плитку прямо с конвейера. И осуществил детское желание.

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
3 апреля 2021, 09:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волшебство шоколадной фабрики

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