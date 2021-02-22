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Экономика
Что будет с курсом рубля в марте

Что будет с курсом рубля в марте

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Кошелева

Анастасия Кошелева блогер

 Главный редактор сайта Investing.com Россия
В следующем месяце на российскую валюту будут влиять сразу несколько факторов. Что будет с курсом рубля в марте, рассказала "Дни.ру" Анастасия Кошелева, руководитель Investing.com Россия.
прочитано 338 раз

Как мы видим, к концу февраля рубль немного укрепился и держится около отметки в 73 рубля за доллар (данные от 17 февраля), в начале месяца он стоил больше 76 рублей. По прогнозу на март колебания курса рубля могут составить от 73 до 76 рублей за доллар.

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В первую очередь, на стоимость рубля в марте положительно будут влиять цены на нефть. Начиная с ноября 2020 года, фьючерсы марки Brent плавно повышаются в цене, на данный момент рост составляет уже плюс 14%. Прежде всего, это связано с повышением потребительской активности, окончанием карантина, частичным восстановлением авиасообщения между странами.

Отдельным фактором, влияющим на курс рубля в марте, станет внутриполитическая обстановка в США. Дальнейшие перспективы ультра-либеральной ДКП тесно связаны с доходностью американских государственных облигаций, а они, в свою очередь, влияют на стабильность доллара. Снижение доверия к американской валюте неизбежно приведет к укреплению рубля.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Положительное влияние на рубль окажут и действия Министерства Финансов России, которое сокращает объемы покупки валюты, так, в феврале эксперты отмечали трехкратное сокращение объемов.

Событие, которые может повлиять не только на рубль, но и на всю российский экономику в целом, – саммит ЕС, который состоится в конце марта. Возможные санкции со стороны Европы и Америки по отношению к России могут серьезно затронуть экономические интересы страны и, конечно, негативно сказаться на состоянии рубля. При этом эксперты в меньшей степени склонны волноваться о влиянии санкций, направленных на конкретные персоналии, как показывает практика, это может влиять на акции отдельного бизнеса, но не на нацвалюту.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Из позитивных трендов также нужно упомянуть активную вакцинацию как в России, так и в мире, которая является сигналом к тому, что страны будут постепенно уходить от ограничительных мер, экономическая активность будет возвращаться к прежним оборотам, что не может не сказаться на темпах восстановления мировой экономики.

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22 февраля 2021, 06:57 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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