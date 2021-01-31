Россиян предупредили об ослаблении рубля в феврале: Придется экономить

На стоимость нефти, а, следовательно, и на курс рубля в феврале будут влиять меры, которые предпримет новый президент США Джо Байден, так как он высказывался о планируемых мерах поддержки американской экономики, рынок полон позитивных ожиданий. Кроме того, положительно на нефть влияет и начало массовой вакцинации, которое будет продолжаться и в феврале этого года.



Аналитики сходятся во мнении, что цена на нефть будет на уровне 56-57 долларов за баррель, вкупе с этим Россия получила возможность нарастить добычу в первом квартале.



Исходя из этого, мы можем говорить, что есть потенциал для укрепления российской валюты.

В противовес этому, негативно на курс рубля в феврале будет влиять угроза возможных санкций из-за задержания под стражей Алексея Навального. Также пока не очень понятно, какие меры по отношению к России предпримет Джо Байден, который, судя по его высказываниям, не столь доброжелательно настроен к России в отличие от своего предшественника.

По данным Центрального Банка России, в феврале 2021 года прогнозируется увеличение стоимости доллара по отношению к рублю. В первой половине месяца курс прогнозируется на уровне 82 рубля 84 копейки за доллар, во второй половине – 83,71 рублей за доллар.

Мы скорее склоняемся к тому, что в феврале рубль будет слабеть, в первую очередь, из-за угрозы санкций. Рубль вполне может упасть до отметки 77-80 рублей за доллар.

Угрозы запрета на строительство "Северного потока-2" также негативно повлияют на курс рубля в негативную сторону.

Если говорить про валюты, в которых мы рекомендуем хранить сбережения, то стоит выбирать доллар, евро, юань, швейцарский франк.

Последствия слабого рубля скажутся на многих отраслях жизни населения, мы уже можем видеть значительное падение доходов россиян (на 4,3% за январь—сентябрь по сравнению с прошлым годом), это приводит к вынужденной экономии и, в частности, увеличению числа ритейлеров-дискаунтеров. По данным 2ГИС, с сентября 2017 года по сентябрь 2020 года количество дискаунтеров в России увеличилось на 24,7% и составило 139,6 тыс. объектов.

Слабый рубль в целом тормозит темпы развития экономики, роста зарплат, покупательской способности населения.