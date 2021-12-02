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Экономика
Прогноз курса рубля в декабре

Прогноз курса рубля в декабре

Анастасия Кошелева

Анастасия Кошелева блогер

 Главный редактор сайта Investing.com Россия
Руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева рассказала, что будет с курсом рубля в декабре 2021 года.
прочитано 243 раза

Сейчас мы наблюдаем падение рубля. В первую очередь это связано со снижением стоимости нефти, в результате за ноябрь российская валюта совершила скачок с 70,6 до 75,5 руб. за доллар. В декабре подобных виражей не ожидается: сдерживать существенное падение сможет ужесточение политики ЦБ, а также наличие большого объема золотовалютных резервов, обеспечивающих "подушку безопасности" для рубля. При этом достаточно сильное давление оказывают действия США, поэтому курс на декабрь может составить 75-76 руб. за доллар.

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 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

Главными факторами влияния на российскую валюту остаются цены на сырье и нефтяные котировки. На фоне сообщения американского президента США Джо Байдена о продаже 50 млн барр. нефти в связи с открытием стратегического резерва, цена на нефть марки Brent упала ниже $71. При этом стоимость топлива остается достаточно высокой, относительно прошлогодних показателей. Стоит также учитывать фактор сезонности — с наступлением холодов спрос на топливо будет оставаться на достаточно высоком уровне, поэтому стоимость нефти в декабре составит около $73 за баррель. Ухудшить ситуацию может снятие санкций США с Ирана, касающихся продажи нефти: это приведет к увеличению ее количества на рынке и снижению стоимости, что ослабит позиции рубля.

Еще одним негативным фактором, влияющим в том числе на российскую и мировую экономику, является, конечно, пандемия коронавируса. Угроза новых локдаунов, а также ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением штаммов дельта и "омикрон" может отрицательно сказаться на ситуации на рынке, что способно вызвать колебание курса валют.

Позитивное воздействие может оказать увеличение объема золотовалютных резервов — в ноябре был достигнут новый исторический максимум в $623,2 млрд. Поддержку рублю также может дать повышение ставки ЦБ. Пересмотр ключевой ставки запланирован на 17 декабря, по предварительному прогнозу председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной уровень может подняться до 8,5%.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
2 декабря 2021, 02:41 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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