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Социальные выплаты повысятся с 1 февраля: подробности

Социальные выплаты повысятся с 1 февраля: подробности

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России ожидается увеличение пособия на детей, инвалидам и людям, которые получили производственные травмы. Эксперты рассказали подробнее об изменениях.
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Какие социальные выплаты повысятся с 1 февраля 2021 года, рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская. В первую очередь, увеличится размер пособий на детей – как единовременное при рождении ребенка, так и ежемесячное по уходу за несовершеннолетним.

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Также повысятся единовременные выплаты женщинам, которые состоят на учет в медицинских организациях с первых месяцев беременности. Увеличится пособие, предоставляемое одному из усыновителей при передаче ребенка на воспитание в семью. Во всех случаях речь идет прибавке в 4,9%.

Кроме того, со следующего месяца проиндексируются не только выплаты людям, получившим производственную травму, но и пособие для Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы и россиян с другими званиями.

Говоря о социальных выплатах, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отметила, что на 4,9% также повысится пособие на погребение пенсионеров. Однако прибавки к пенсии с февраля ожидать не стоит. Напомним, с января 2021 года пенсия для неработающих пожилых людей увеличилась на 6,3%.

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Автор: 21 января 2021, 11:12

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