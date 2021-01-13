Многодетным россиянам хотят увеличить выплаты

Социально ориентированное предложение уже направлено в Госдуму. Отметим, что возможность получить земельный участок бесплатно у многодетных семей появилась еще в 2015 году.
Правила получения земли устанавливают региональные власти. Так, в ряде субъектов семьям предлагают альтернативу в виде выплаты на строительство или покупку недвижимости.
Обычно сумма рассчитывается из стоимости жилья на участке под ИЖС. Сейчас же депутаты предлагают компенсировать не только стоимость жилья, но и земли под ним.
Напомним, ранее в Госдуме сообщили, что после новогодних праздников власти увеличат выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. По словам депутата Светланы Бессараб, это коснется семей, доход в которых не превышает прожиточного минимума на каждого члена семьи.
Как писали "Дни.ру", в ноябре прошлого года министр труда и социальной защиты Антон Котяков высказался о мерах поддержки родителей. По его словам, с 2021 года получение выплат в России семьям с детьми упростят. Так, в первом полугодии все матери начнут получать информацию о мерах поддержки государства при регистрации рождения ребенка. А со второго полугодия в России начнет работать единый центр, сотрудники которого будут персонально консультировать всех родителей.
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