Укреплению рубля помешал коронавирус

Центральный банк России установил следующий курс валют на 24 января: доллар США составляет 61,95 рубля, евро – 68,68 рубля. Аналитики отмечают, что отечественная валюта встретила год с позитивной динамикой, но позже произошли события, помешавшие ее укреплению.

В числе негативных факторов называют вспышку коронавируса в Китае. Это явление несет риски приостановки работы ряда предприятий и учреждений страны, накладывает ограничения на транспортировку сельскохозяйственной продукции. Эксперты подчеркнули, что рубль стал одной из валют, затронутых этим фактором.