Россиян предупредили о катастрофическом росте цен
Цены на продукцию в магазинах вырастут из-за высоких тарифов на безналичную оплату (эквайринг). Комиссии, которые установлены на сегодня, приведут к тому, что распространение системы безналичных платежей по стране замедлится, пишет Ura.ru.
Письмо с такими выводами направила Ассоциация компаний розничной торговли в адрес Ассоциации банков России. Его приурочили к заседанию рабочей группы, на котором шла речь о регулировании тарифов за оплату картой, передает телеканал "360".
Ретейлеры недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019-м потери прогнозируются на уровне 10%. Из-за высокого уровня комиссий цены начнут расти, так как оплата банковскими картами будет обходиться организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных, сообщает Life.
В свою очередь банки заявляют, что для замещения потери доходов от безналичных платежей им придется ухудшить условия по кредиткам и программам лояльности. Однако эксперты считают, что покупателям выгоднее, чтобы в этом споре о росте цен победили ретейлеры: потребитель выиграет от более высокой конкуренции организаций торговли и большего объема средств, которые они потратят на благо покупателя.
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