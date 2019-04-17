Медведев отчитался перед Думой о работе правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год. Глава правительства затронул широкий спектр вопросов: демография, здравоохранение, образование, ситуация в экономике, поддержка села и многое другое. Перед отчетом руководитель кабмина встретился со всеми фракциями нижней палаты.



В начале выступления премьер-министр поблагодарил депутатов за поддержку инициатив нового правительства. По словам главы кабмина, это позволило оперативно принять ряд важных решений в социально-экономической сфере.



За прошлый год парламентарии приняли 312 правительственных инициатив, в текущем году одобрен 31 законопроект, а на рассмотрении находится еще 261 документ, уточнил Медведев.

"Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, за поддержку, которую вы оказывали новому составу правительства и его инициативам", – обратился премьер к депутатам.

Говоря о проделанной правительством работе, глава кабмина начал с темы борьбы с бедностью. Премьер-министр отметил, что в настоящий момент в России живут почти 19 миллионов бедных. С каждым из таких случаев необходимо разбираться отдельно, заявил Медведев.

С этой целью правительство создает так называемый реестр малообеспеченных семей, сказал председатель правительства. В нем будет отражаться наиболее полная информация о тех, кто нуждается в помощи. По словам Медведева, пилотный проект уже запущен в восьми регионах.

В целях борьбы с бедностью в прошлом году почти в два раза был повышен минимальный размер оплаты труда, а зарплаты бюджетников проиндексированы выше инфляции, напомнил премьер-министр.

"Число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек", – подчеркнул он.

Не менее важный вопрос – благополучие старшего поколения. По словам Медведева, в ближайшие годы правительство создаст специальную систему по уходу за пожилыми людьми. Речь идет об условиях в области социального обеспечения, которые должны быть максимально похожими на домашние, подчеркнул руководитель кабмина.

По его словам, в 2019 году в 12 регионах началось совершенствование системы долговременного ухода. Повышение благосостояния пожилых людей правительство считает национальной целью, отметил Медведев. "У нас впервые появился отдельный федеральный проект для людей старшего возраста", – добавил он.

Для пожилых граждан созданы условия для активной жизни, отметил Медведев. По его словам, за последние годы для людей старшего возраста появляется все больше мероприятий – лекции, курсы, туристические маршруты, куда они привлекаются в том числе в качестве наставников.

Выполнение стоящих перед страной задач невозможно без качественной медицинской системы и здоровых граждан. Медведев отметил, что в течение двух лет будет проведена всероссийская диспансеризация для людей старше 40 лет. В прошлом году ее прошли около 22 миллионов человек, а в текущем их количество должно превысить 60 миллионов.

По словам премьера, в рамках госгарантий вводятся новые программы по выявлению онкологических заболеваний.

"Если будет выявлено заболевание – получить рекомендации и продолжить лечение. И все это в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели", - констатировал глава кабмина.

Кроме того, он призвал депутатов поскорее принять закон о частичном возмещении стоимости лекарств по перечню жизненно необходимых препаратов. "Мы направляем деньги на лекарственное обеспеченное льготников. В прошлом году добавили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов 53 наименования, в этом году еще 36. Сейчас в перечне 735 препаратов", – уточнил глава правительства.

Затронул премьер-министр и демографическую политику. Он признал, что демографическое эхо 1990-х сегодня ощущается особенно сильно. По его словам, необходимо избежать демографического провала и повысить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет.

Государство будет погашать 450 тысяч рублей из суммы ипотеки семьям, где родится третий и последующие дети, рассказал Медведев. Он отметил, что в правительстве прорабатываются соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, в кабмине рассчитывают за следующие шесть лет полностью решить вопрос с нехваткой мест в яслях. Всего в следующие годы на пособия детей, льготную ипотеку и другие меры поддержки семей будет направлено 80% средств национального проекта "Демография".

Что касается социальной сферы в целом – нацпроектов "Демография". "Здравоохранение", "Образование", то на них в ближайшие годы потратят 2,6 триллиона рублей, уточнил Медведев.

Средства будут направлены в том числе на поддержку университетов. Количество вузов, получающих помощь от государства, будет увеличено, констатировал премьер-министр.

Говоря об общеобразовательных учебных заведениях, Медведев отдельно остановился на теме сельских школ. Он призвал аккуратнее подходить к вопросу их объединения. Малокомпактные школы премьер-министр назвал способом сохранить населенный пункт. "Есть в деревне школа – деревня живет, нет школы – деревня умирает", – сказал глава кабмина.

По его словам, на закупку автобусов для общеобразовательных заведений правительство в прошлом году потратило около пяти миллиардов рублей. Кроме того, 78 регионов получили субсидии на строительство новых школ, уточнил Медведев.

Продолжится также работа по развитию цифровой экономики. По словам Медведева, вклад интернет-бизнеса в ВВП страны составил 5%. Правительство и дальше будет внедрять новые технологии в работу отдельных ведомств, сказал премьер.

Активно ведется работа и по улучшению жилищных условий россиян. Еще одна национальная цель – помочь пяти миллионам семьям обрести новое жилье. За прошлый год в стране появилось более миллиона новых квартир и около 230 тысяч частных домов, констатировал Медведев.

Говоря об экологии, председатель правительства выразил надежду на участие парламентариев в контроле за "мусорной реформой". Одну из острейших проблем Медведев назвал свалки. Премьер-министр напомнил, что в рамках проводимой реформы регионы получили возможность назначать операторов, которые займутся сбором и утилизации отходов.

За прошлый год удалось сохранить и укрепить положительные тенденции в экономике, подчеркнул глава правительства.

"Мы научились двигаться вперед в крайне неблагоприятных внешних условиях – нестабильность цен на нефть, торговые войны, санкции", – заявил Медведев.

В таких непростых условиях Россия сократила внешний долг на 60 миллиардов долларов, подчеркнул глава правительства. "Нарастили международные резервы – почти на 30 миллиардов долларов", – уточнил Медведев.

Введение новых санкций против России премьер-министр назвал нелегитимным. "Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют, исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны", – сказал руководитель правительства. В то же время он отметил, что жесткие ограничительные меры – это хороший стимул работать эффективнее.

Особое внимание правительство уделяет геостратегическим территориям России – Крыму, Калининграду, Кавказу, Дальнему Востоку. Так, глава правительства привел в пример строительство Крымского моста, трассы "Таврида".

"Нацпроекты – это мост, который связывает Россию прошлого и будущего. Если будем качественно работать, то все получится", - заключил Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил премьер-министра за содержательное выступление. После этого парламентарии задали главе правительства интересующие их вопросы.

Так, первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев спросил премьера о программе устойчивого развития сельских территорий, на которых проживают почти 40 миллионов человек. Глава правительства заверил депутатов, что работа над ней продолжится. "Новая программа также будет ориентирована на строительство школ, детских садов, жилья для молодых специалистов. Правительство примет ее до 1 июня текущего года", – отметил Медведев.

В свою очередь, представитель фракции КПРФ Алексей Куринный поднял проблему обманутых дольщиков. Он попросил главу кабмина о мерах, предпринимаемых в этом направлении. Медведев ответил, что идет комплексная работа с регионами, субъектам Федерации перечисляются средства. При этом премьер указал на необходимость перехода от долевого строительства к новым формам финансирования.

Член фракции либерал-демократов Алексей Диденко затронул вопрос борьбы с коррупцией и эффективности мер по ее профилактике. Медведев отметил, что проблема постепенно решается, уголовные дела по соответствующим статьям стали возбуждаться чаще. "Утвержден национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года. Правительство действует в его рамках, вносит предложения по улучшению законодательства", – ответил премьер-министр и согласился с депутатами о необходимости развивать общественный контроль в этой сфере.

А Михаил Емельянов из "Справедливой России" упрекнул нынешний кабинет министров за недостаточно устойчивые, по мнению парламентария, темпы экономического роста. Законодатель поинтересовался у премьера, готово ли правительство менять макроэкономическую политику. Медведев, в свою очередь, назвал ее достаточно эффективной в условиях внешнего давления.

Сегодняшний отчет правительства перед Госдумой стал одиннадцатым за время существования такой практики. Для Дмитрия Медведева такое выступление стало седьмым и первым во главе нового состава правительства, утвержденного в мае прошлого года.

В предшествующие отчету недели премьер-министр встретился со всеми фракциями нижней палаты. Кроме того, парламентарии направили в кабинет министров 75 вопросов для предстоящего мероприятия. Это сделано для того, чтобы был понятен круг тем, которые будут затрагиваться в ходе мероприятия.

